Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı 2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı Ev fiyatları artacak mı | Türkiye'de milyonlarca insan, yatırım aracı olarak birinci sıraya ev sahibi olmayı yazıyor. Konut fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını bu konuda oldukça memnun etti. Son dönemde ülkenin belli başlı şehirlerinde ev fiyatları diğer illere göre daha sert yükseldi. Pandemi nedeniyle değişen hayat tarzları insanları büyük şehirlerden koparıp nüfusu daha az olan yerlere sürükledi. Durum böyle olunca konut talebi gün geçtikçe daha da arttı. İşte konut fiyatlarıyla en fazla kazandıran iller. Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:37 İşte sırasıyla konut değerini en çok artıran şehirler... GALERİ DEVAM EDİYOR ŞEHİR:ŞANLIURFA Konut Satış Adedi: 1.759 Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2 Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754 Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050 Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18 Geri Dönüş Süresi (yıl): 17 (Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.) ŞEHİR:HATAY Konut Satış Adedi: 1.380 Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7 Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902 Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950 Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08 Geri Dönüş Süresi (yıl): 21 ŞEHİR: KAYSERİ Konut Satış Adedi: 1.695 Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1 Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971 Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280 Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59 Geri Dönüş Süresi (yıl): 27 ŞEHİR: MALATYA Konut Satış Adedi: 650 Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8 Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981 Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080 Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8 Geri Dönüş Süresi (yıl): 23