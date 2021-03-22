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2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı

Ev fiyatları artacak mı | Türkiye'de milyonlarca insan, yatırım aracı olarak birinci sıraya ev sahibi olmayı yazıyor. Konut fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını bu konuda oldukça memnun etti. Son dönemde ülkenin belli başlı şehirlerinde ev fiyatları diğer illere göre daha sert yükseldi. Pandemi nedeniyle değişen hayat tarzları insanları büyük şehirlerden koparıp nüfusu daha az olan yerlere sürükledi. Durum böyle olunca konut talebi gün geçtikçe daha da arttı. İşte konut fiyatlarıyla en fazla kazandıran iller.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:37
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2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı
İşte sırasıyla konut değerini en çok artıran şehirler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı

ŞEHİR:ŞANLIURFA

Konut Satış Adedi: 1.759

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18

Geri Dönüş Süresi (yıl): 17

(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)

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2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı

ŞEHİR:HATAY

Konut Satış Adedi: 1.380

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08

Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

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2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı

ŞEHİR: KAYSERİ

Konut Satış Adedi: 1.695

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280

Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59

Geri Dönüş Süresi (yıl): 27

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2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı

ŞEHİR: MALATYA

Konut Satış Adedi: 650

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8

Geri Dönüş Süresi (yıl): 23