2021 konut fiyatları ne olur | Bu illerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar zirveye çıktı

Ev fiyatları artacak mı | Türkiye'de milyonlarca insan, yatırım aracı olarak birinci sıraya ev sahibi olmayı yazıyor. Konut fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılarını bu konuda oldukça memnun etti. Son dönemde ülkenin belli başlı şehirlerinde ev fiyatları diğer illere göre daha sert yükseldi. Pandemi nedeniyle değişen hayat tarzları insanları büyük şehirlerden koparıp nüfusu daha az olan yerlere sürükledi. Durum böyle olunca konut talebi gün geçtikçe daha da arttı. İşte konut fiyatlarıyla en fazla kazandıran iller.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL