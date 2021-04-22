Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı! Memleketine dönmek isteyenlere müjde...

Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Devletin bankalar ile yaptığı anlaşmalar neticesinde yardım kampanyaları sürüyor. Kamu bankaları oluşturdukları fırsatlar ile zorlu süreçte vatandaşların yanından olmaya devam ediyor. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 6 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay ay vadeli kredi desteği verilmektedir. Proje kapsamında köyüne dönerek hayvancılık yapmak isteyenler teşvik edilecek.