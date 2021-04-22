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Haberler Galeri Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

Galata Wind halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar Galata Wind'in halka arz sürecini yakından takip ediliyor. Galata Wind Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da bugün işlem görmeye başladı. Talep toplama işlemleri tamamlanan Galata Wind Enerji halka arz sonuçları KAP tarafından paylaşılmıştı. İşte, Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 18:10
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Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemlerinin bitmesiyle birlikte araştırılan Galata Wind işlem günü geldi.Galata Wind Enerji, sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. İşte, Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

GALATA WİND İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI!

Galata Wind'in 22 Nisan 2021 tarihinden yani bugün yapılan Gong töreni sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Galata Wind hisseleri açılışın ardından %1.38 düşerek talep toplama fiyatlarının altına indi. Düşüşünü bir süre daha sürdüren Galata Wind hisseleri sonra 5,56 liraya kadar yükseldi.

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Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulmuştu. Borsa'da işlem görmeye başlayan Galata Wind, ilk işlem gününe düşüşle başladı.

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Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

GALATA WİND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin ("Galata Wind", veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket'in 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edilmiş, gelen talebin ardından satışa sunulan payların %20'sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

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Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

Şirket'in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, %10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440,00 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşmiştir.