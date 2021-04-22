Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...

Galata Wind halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar Galata Wind'in halka arz sürecini yakından takip ediliyor. Galata Wind Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da bugün işlem görmeye başladı. Talep toplama işlemleri tamamlanan Galata Wind Enerji halka arz sonuçları KAP tarafından paylaşılmıştı. İşte, Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? Halkbank, Akbank...