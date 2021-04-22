Hemen hemen herkes kullanıyor! O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! İşte başvuru sayfası...
O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! İşte başvuru sayfası... Ülkemizde kredi kartı kullanım oranı oldukça yüksektir. Bu anlamda kredi kartı ödentileri mesele olmaya devam ediyor. Her banka kendi tanımladığı kart vergisini alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise alıcıların canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart ödentilerinin geri verilmesi, kart ödentilerinin haksız biçimde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti.Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Yani kredi kartı; bankalar tarafından verilen, satın alma konusunda nakit para yerine kullanılan ve alışveriş yapılan yere ödeme garantisi veren bir yöntemdir.
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