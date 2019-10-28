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15 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

İş kurmak isteyenlere müjde! Hükümet, girişimcilerin önünü açmak, üretim ekonomisindeki verimi artırmak için projeler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok girişimciye uygun faizlerle kredi imkanı sunulurken, geri ödeme tarihlerinde de birkaç yıl erteleme fırsatı veriliyor. Kadın girişimci sayısının artması için ise faizsiz ve ertelemeli kredi uygulaması söz konusu. Kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen uygulamada, iş fikrine göre 15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Fikre göre para hibe de edilebiliyor. Geri ödemeli olarak verilen kredilerde işin düzene girmesi ve kazanç elde edilebilmesi amacıyla erteleme imkanı da veriliyor. Birçok kadın girişimcinin yararlandığı uygulama ile ilgili detaylar merak konusu. Peki, faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:41
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15 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

Girişimci kadınların sayısını artırmak için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında yinelediği, 'kadınların çalışma hayatına katılımı' büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kadınlara birçok ödenek ile teşvik sağlanıyor. Bunlardan biri de faizsiz kredi... 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlnan kadın girişimcilerin fikri beğenilirse, kredi hibe ediliyor. Üstelik geri ödemede de kolaylıklar var. Peki, faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

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15 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI DEVREDE
Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

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15 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

BAŞARILI OLAN HİBEYİ ALIR
Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde ödeyecek.

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15 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerinde, en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

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15 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?

ŞARTLAR NELER?
- Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor: