Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Altın ons fiyatı 0,04 oranında değerlenirken, spot altın gram fiyatı 0,02 oranında değer kaybetti. Cumhuriyet altını 0,80 oranında değer kaybederek bin 869 TL'ye kadar geriledi. Altın geride bıraktığımız haftayı pozitif değerde kapatmıştı. Gram altın 280 TL'ye sınır olarak haftayı tamamlarken, çeyrek altın 455 TL'yi aşmıştı. Haftanın ilk iş gününde yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları 28 Ekim...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:23Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:33