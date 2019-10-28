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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Altın ons fiyatı 0,04 oranında değerlenirken, spot altın gram fiyatı 0,02 oranında değer kaybetti. Cumhuriyet altını 0,80 oranında değer kaybederek bin 869 TL'ye kadar geriledi. Altın geride bıraktığımız haftayı pozitif değerde kapatmıştı. Gram altın 280 TL'ye sınır olarak haftayı tamamlarken, çeyrek altın 455 TL'yi aşmıştı. Haftanın ilk iş gününde yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları 28 Ekim...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:33
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izliyor. Altın ons fiyatı 0,04 oranında değer kazanırken, spot altın gram fiyatı ise 0,02 oranında değer kaybetti. Cumhuriyet Altını ise 0,80 oranında değer kaybederek birikimcilerini tedirgin etti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Haftanın son işlem gününde, Ons Altın'ın fiyatlamalarda 1517-1503 seviye aralığında hareket ettiği gözlendi. ABD'de Perşembe günü açıklanan zayıf ekonomik verilerin ekonomik yavaşlama beklentilerini arttırması ile bu ay sonunda yapılacak FED toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerindeki artışın Altın fiyatları üzerindeki etkileri izlendi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

ABD ile Çin arasındaki olumlu geçen ticaret görüşmelerinin ardından kesin kararlar alınamaması Altın fiyatlarını baskılarken artan Brexit belirsizliği ile Altın'ın gün içerisinde 1517 Dolar seviyesini test ettiği gözlendi. Gün sonunda, Ons Altın'ın kazançlarını haftanın işlem ilk hızlandırdığı izlendi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1504 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1509, 1516 ve 1522 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1498, 1491 ve 1485 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

Ons altın 1500$ seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ancak hala net bir şekilde güçlü tepkiler veremediğini gözlemliyoruz. Bu hafta Fed'in kararı izlenecek. Bunun dışında başta ABD Başkanı D. Trump olmak üzere küresel piyasalardaki olası açıklamalar yakından takip edilebilir. Bugün içerisinde açıklanacak ve ons altını sert hareket ettirebilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.