Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2019!

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1504 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1509, 1516 ve 1522 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1498, 1491 ve 1485 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.