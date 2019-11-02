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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank son dakika konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankalar politika faizinin yüzde 14'e düşmesinin ardından ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını yeniden değerlendirmeye aldı. İlk adım İNG Bank'tan geldi. İNG Bank konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekti. İNG'nin hamlesinin ardından TEB'den de bir konut kredisi faiz indirimi geldi. TEB, konut kredisi faiz oranını 1,10'a çektiğini duyurdu. Katılım bankalarından olan Albaraka Türk ile Türkiye Finans'tan da art arda adımlar geldi. Vatandaşlar ise kamu bankalarının 0,99 olarak uyguladığı oranı daha da düşürüp düşürmeyeceğine odaklanmış durumda. Uzmanların beklentisi oranların 0,90'a düşeceği yönünde. Ancak kamu bankalarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. İhtiyaç kredisi almayı planlayan vatandaşlara da bankalardan müjdeler var. Oranlar 1,10'un altına kadar geriledi. Son hamle yine TEB'den geldi. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, TEB, İNG Bank, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada? İşte 2 Kasım güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:45
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank son dakika konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada?

Kredi faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası'nın 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirmesi bankaların elini rahatlattı. Yatırım yapmak isteyenler ve konut almak isteyenlerin önü açılırken, inşaat, otomotiv, emlak sektörü başta olmak üzere onlarca sektörde rekorlar art arda gelmeye başladı. Konut kredisi faiz oranları başta olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüşün sürmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki 250 baz puanlık indirimi henüz bankalarca fiyatlanmadı. Bazı bankalar adımları atarken, bazı bankalar ise değerlendirmeye devam ediyor. Uzmanlar, 0,99 faiz oranının oldukça cazip olduğunu belirtiyor. Ancak son indirimin ardınan yıl sonuna kadar faizin 0,90'a inebileceğinin de altını çiziyor. İşte güncel kredi faiz oranları ve merak edilen soruların yanıtları...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank son dakika konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada?

TEB KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Türkiye Ekonomi Bankası, faiz oranları ile özel bankalar arasında öne çıkmaya başladı. Uygun ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi veren TEB, birçok bankadan daha uygun kredi koşulları ile göze çarpıyor. TEB, son faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranını 1,10 olarak güncelledi. Bir hamle de ihtiyaç kredisi aizlerinde yapan TEB, oranı 1,08'e çekti. İşte TEB'in güncel faiz oranları...

İHTİYAÇ KREDİSİ ORANI: 15 BİN TL 36 AY VADE 1.08 FAİZ

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: 100 BİN TL 120 AY VADE 1,10 FAİZ

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: 40 BİN TL 60 AY VADE 1.25 FAİZ

KREDİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ UZMAN İSİM UYARDI - VİDEO

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank son dakika konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada?

TÜRKİYE FİNANS BANKASI KAR ORANINI DÜŞÜRDÜ

Kar oranı ile kredi veren bankalardan olan Türkiye Finans da indirime gitti. Konut alımlarında 1,12 kar oranı uygulayan banka son indirimin ardından 1,08 orana kadar çekildi. Böylece katılım bankaları arasında Kuveyt Türk'ün ardından en düşük oranı sunan banka pozisyonuna yerleşti.

KONUT KREDİSİ: 1,08

TAŞIT KREDİSİ: 1,12

İHTİYAÇ KREDİSİ: 1,25

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank son dakika konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada?

2 KASIM KREDİ FAİZ ORANLARI

ALBARAKA KREDİ KAR ORANLARI

Konut kredisi : 1,09

İhtiyaç kredisi : 1.15

Taşıt kredisi: 1,13

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank son dakika konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada?

KUVEYT TÜRK KREDİ KAR ORANLARI

Konut kredisi : 1,07

İhtiyaç kredisi : 1.37

Sıfır araç satışında kredi : 1,17