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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

Merkez Bankası politika faizini 3 toplantıda 10 puan düşürerek yüzde 14'e çekti. Temmuz ayında politika faizi yüzde 24'ken, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri yüzde 2 seviyelerindeydi. 0,99 faiz kampanyası öncesi en düşük konut kredisi faizi yine kamu bankalarında 1,59'du. Vatandaşlar faizlerin düşmesiyle minimum 100 bin TL faiz karı sağlamış oldu. Uzmanlar konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin daha da gerileyeceği görüşünde birleşiyor. Özel bankaların oranı yüzde 1'in altına çekebileceği belirtilirken, kamu bankalarının 0,99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını daha da düşürerek 0,89 - 0,90 bandına geriletebileceği belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada bir kez daha faiz vurgusu yaptı. Erdoğan, "Faiz düştükçe enflasyon düşüyor" dedi. Merkez Bankası'nın son faiz toplantısında yüzde 2 seviyesinde bir faiz indirimine gidebileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın 2,25 puan indirim gerçekleştirerek yılı 11,75 faiz ile tamamlayabileceği de belirtiliyor. Bu durum kredi faizlerinin düşmesi için olumlu bir zemin hazırlıyor. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek? Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:15
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

Konut kredisi faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 3 ayda 10 puan gerileterek yüzde 14'e çekmesinin ardından bankalardan birçok faiz indirim haberi geldi. Ancak kamu bankaları beklendiği gibi 0,99 oranı düşürmedi. Kamu bankalarında konut kredisi faiz oranlarının 0,90 seviyesine çekilebileceği belirtiliyordu. İhtiyaç kredisinde birçok hamle gerçekleşirken, TEB ve İNG Bank konut kredisinde de indirime gitti. Katılım bankaları Türkiye Finans, Albaraka Türk, Kuveyt Türk de kar oranlarını düşürdü. Ancak konut alacakların gözü kulağı kamu bankalarından gelecek haberde. Merkez Bankası'nın son toplantısında faizi 11,75'e çekebileceği belirtiliyor. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte güncel oranlar ve kredi faizleri ile ilgili gelişmeler...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

BAŞKAN'DAN FAİZ MESAJI

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sistem değişince (Başkanlık sistemine geçince) Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisini de aldıklarını belirterek "Böylece önceki Merkez Bankası Başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu" dedi.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

Başkan Erdoğan konuya dair şunları söyledi:

"Yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz, çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve büyümenizi engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve bakın enflasyonda tek haneye düştük. Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik."

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

MERKEZ BANKASI'NDAN 2 PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Merkez Bankası 2019 yılının son Para Politikaları Kurulu toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantıda faiz indiriminin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu zamana kadar beklenti 1 - 1,5 puan bandındaydı.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

Enflasyonun tek haneye düşmesi, kurun dengelenmesi, yatırımın artması, konut ve araç satışının patlaması Merkez Bankası'nın faiz indiriminde elini rahatlattı. Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 14'ten 12'ye hatta 11,75'e çekebileceği belirtiliyor. Yılın son hamlesini gerçekleştirecek Merkez Bankası'nın 11,75 oranı uygulayarak yüzde 12'nin altında yılı tamamlayabileceği belirtiliyor.