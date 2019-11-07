Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşecek?

Merkez Bankası politika faizini 3 toplantıda 10 puan düşürerek yüzde 14'e çekti. Temmuz ayında politika faizi yüzde 24'ken, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri yüzde 2 seviyelerindeydi. 0,99 faiz kampanyası öncesi en düşük konut kredisi faizi yine kamu bankalarında 1,59'du. Vatandaşlar faizlerin düşmesiyle minimum 100 bin TL faiz karı sağlamış oldu. Uzmanlar konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin daha da gerileyeceği görüşünde birleşiyor. Özel bankaların oranı yüzde 1'in altına çekebileceği belirtilirken, kamu bankalarının 0,99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını daha da düşürerek 0,89 - 0,90 bandına geriletebileceği belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada bir kez daha faiz vurgusu yaptı. Erdoğan, "Faiz düştükçe enflasyon düşüyor" dedi. Merkez Bankası'nın son faiz toplantısında yüzde 2 seviyesinde bir faiz indirimine gidebileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın 2,25 puan indirim gerçekleştirerek yılı 11,75 faiz ile tamamlayabileceği de belirtiliyor. Bu durum kredi faizlerinin düşmesi için olumlu bir zemin hazırlıyor. Peki, kredi faizleri ne zaman düşecek? Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





