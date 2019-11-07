Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1491 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1499, 1507 ve 1516 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1483, 1474 ve 1463 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.