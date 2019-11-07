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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları 7 Kasım Perşembe sabahına sakin bir seyirle başladı. Ons Altın fiyatı 0,5 oranında değerlenirken, spot altın gram fiyatı 0,14 oranında geriledi. Altının gram fiyatı 275 TL üzerinde tutunmayı başarırken, çeyrek altın fiyatı 450 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağı görüşünde birleşiyor. 1500 dolar ons seviyesinin altının yükselişi için önemi büyük. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 09:37
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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftayı genel olarak düşüş eğilimi ile sürdürürken, 7 Kasım Perşembe günü Ons Altın fiyatı 0,04 oranında yükselişte. Spot altın gram fiyatı ise 0,14 oranında geriledi. Altının gramı 275 TL'yi tutunurken, çeyrek altın 450 TL'ye tutundu. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Salı günü beklentilerin üzerinde açıklanan ISM Hizmet PMI Endeksi sonrası ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik Çin Başkan Xi Jinping'in masaya oturmadan önce ABD'nin 360 milyar dolar değerindeki ek gümrük vergilerini geri çekmesini istemesinin ardından ABD'li yetkililerin giyim kuşamı kapsayan 112 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük tarifesini kaldırmayı değerlendirdiği yönündeki haberler ve artan iyimserlik ile güvenli varlık taleplerinde azalmalar izlenmişti.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde ise zayıf veri akışı ile baskıların azalması sonucu Ons Altın fiyatları üzerinde düzeltme hareketleri gözlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki sınırlı geri çekilme ile birlikte Ons Altın'ın kazancını haftanın dördüncü işlem gününe hızlandırdığı izlendi.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1491 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1499, 1507 ve 1516 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1483, 1474 ve 1463 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 7 KASIM 2019 PERŞEMBE

GRAM ALTIN NE KADAR?

275,57
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