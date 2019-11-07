Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatları 7 Kasım Perşembe sabahına sakin bir seyirle başladı. Ons Altın fiyatı 0,5 oranında değerlenirken, spot altın gram fiyatı 0,14 oranında geriledi. Altının gram fiyatı 275 TL üzerinde tutunmayı başarırken, çeyrek altın fiyatı 450 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağı görüşünde birleşiyor. 1500 dolar ons seviyesinin altının yükselişi için önemi büyük. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 07.11.2019 09:29Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 09:37