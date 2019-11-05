Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi ne kadar?
Kredi faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası'nın 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirmesi bankaların elini rahatlattı. Yatırım yapmak isteyenler ve konut almak isteyenlerin önü açılırken, inşaat, otomotiv, emlak sektörü başta olmak üzere onlarca sektörde rekorlar art arda gelmeye başladı. Konut kredisi faiz oranları başta olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüşün sürmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki 250 baz puanlık indirimi henüz bankalarca fiyatlanmadı. Bazı bankalar adımları atarken, bazı bankalar ise değerlendirmeye devam ediyor. Uzmanlar, 0,99 faiz oranının oldukça cazip olduğunu belirtiyor. Ancak son indirimin ardınan yıl sonuna kadar faizin 0,90'a inebileceğinin de altını çiziyor. İşte güncel kredi faiz oranları ve merak edilen soruların yanıtları...
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