Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankalar politika faizinin yüzde 14'e düşmesinin ardından ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını yeniden değerlendirmeye aldı. İlk adım İNG Bank'tan geldi. İNG Bank konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekti. İNG'nin hamlesinin ardından TEB'den de bir konut kredisi faiz indirimi geldi. TEB, konut kredisi faiz oranını 1,10'a çektiğini duyurdu. Katılım bankalarından olan Albaraka Türk ile Türkiye Finans'tan da art arda adımlar geldi. Vatandaşlar ise kamu bankalarının 0,99 olarak uyguladığı oranı daha da düşürüp düşürmeyeceğine odaklanmış durumda. Uzmanların beklentisi oranların 0,90'a düşeceği yönünde. Ancak kamu bankalarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. İhtiyaç kredisi almayı planlayan vatandaşlara da bankalardan müjdeler var. Oranlar 1,10'un altına kadar geriledi. Son hamle yine TEB'den geldi. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, TEB, İNG Bank, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi hangi bankada? İşte 5 Kasım güncel kredi faiz oranları...