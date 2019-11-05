Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons Altın fiyatı 1505 dolar seviyesine çekilirken, 0,44 oranında değer kaybetti. Spot altın gram fiyatı ise 0,26 oranında değer kaybederek 277 TL bandına çekildi. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken, uzmanlar 1500 dolar seviyesinin altın için kritik olduğunu söylüyor. Altının bu seviyenin üstünde tutunabilmesinin yükselişi hızlandıracağı görüşü hakim. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 5 Kasım altın fiyatları...