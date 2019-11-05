Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saki bir çizgi izleyen altın fiyatları, 5 Kasım Salı günü düşüşe geçti. Ons Altın fiyatı 0,44 oranında gerileyerek 1505 dolara çekilirken, gram altın 277 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın birikimi yapanlar fiyatları yakından takip ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 5 Kasım altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:29Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 09:36