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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saki bir çizgi izleyen altın fiyatları, 5 Kasım Salı günü düşüşe geçti. Ons Altın fiyatı 0,44 oranında gerileyerek 1505 dolara çekilirken, gram altın 277 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın birikimi yapanlar fiyatları yakından takip ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 5 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 09:36
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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons Altın fiyatı 1505 dolar seviyesine çekilirken, 0,44 oranında değer kaybetti. Spot altın gram fiyatı ise 0,26 oranında değer kaybederek 277 TL bandına çekildi. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken, uzmanlar 1500 dolar seviyesinin altın için kritik olduğunu söylüyor. Altının bu seviyenin üstünde tutunabilmesinin yükselişi hızlandıracağı görüşü hakim. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 5 Kasım altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

5 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (09.30 İTİBARIYLA)

BEŞLİ ALTIN FİYATI
8.973,31
9.146,48
%0,00

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

GREMSE ALTIN FİYATI
4.431,26
4.531,66
%0,00

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  • 36
Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

İKİBUÇUK ALTIN FİYATI
4.431,26
4.501,18
%0,00

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet Altını kaç TL? 5 Kasım altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
252,58
252,78
%0,00