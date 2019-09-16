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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin ardından gözler bankalara çevrildi. İki ay içerisinde 750 baz puan indirim gerçekleşirken, başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka büyük faiz indirimleri gerçekleştirdi. Son faiz indiriminin ardından ilk hamle Türkiye İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası konut kredisi faiz oranını, 1,17'ye çekerken, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Yeni haftanın ilk gününde de faiz indirim haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Akbank yaptığı düzenleme ile konut kredisi faiz oranını 1,19'a çekti. Vatandaşlar en uygun oran ile kredi çekmek istiyor. Bankaları kredi faiz oranları haftanın ilk gününde yoğun şekilde aranıyor. Peki, en düşük kredi faiz oranı kaç? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Garanti, Akbank, Yapıkredi ve Denizbank kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:36
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın repo faizlerini yüzde 19,75'ten, 16,50'ye çekmesinin ardından kredi faizleri düşmeye başladı. Merkez Bankası 2 ayda 750 baz puan indirime giderken, kamu bankaları ve özel bankalar sorumluluk almaya başladı. Kredi faizlerinin düşmesiyle bankalara hücum eden vatandaşlar en uygun şartları araştırıyor. Faiz indirimin ardından başlayan yeni hafta ile birlikte art arda kredi faiz indirim haberleri geliyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

HALKBANK'TAN KREDİ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası kararının ardından faiz indirimine gittiğini duyurdu. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

BİR İNDİRİM DE AKBANK'TAN

Merkez Bankası'nın 325 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardında Akbank kredi faizlerini revize etti. Akbank konut kredisi faiz oranını 1,19 olarak revize etti. İşte Akbank'ta son durum...

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,73
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.19

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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 – 15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19'a indiren Halkbank, 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir.