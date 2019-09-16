Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB son dakika kredi faiz indirimleri! En düşük kredi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin ardından gözler bankalara çevrildi. İki ay içerisinde 750 baz puan indirim gerçekleşirken, başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka büyük faiz indirimleri gerçekleştirdi. Son faiz indiriminin ardından ilk hamle Türkiye İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası konut kredisi faiz oranını, 1,17'ye çekerken, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Yeni haftanın ilk gününde de faiz indirim haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Akbank yaptığı düzenleme ile konut kredisi faiz oranını 1,19'a çekti. Vatandaşlar en uygun oran ile kredi çekmek istiyor. Bankaları kredi faiz oranları haftanın ilk gününde yoğun şekilde aranıyor. Peki, en düşük kredi faiz oranı kaç? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Garanti, Akbank, Yapıkredi ve Denizbank kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





