İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
İşsizlik maaşı ile ilgili flaş bir düzenleme geliyor. İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara ödenen maaş için vatandaşlardan 120 günlük sürekli prim ödeme şartı isteniyordu. Bu şart ile ilgili ibare 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Düzenlemenin TBMM'den geçmesi beklenirken, vatandaşlar işsizlik maaşındaki değişikliğin kendilerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 12:29Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:33