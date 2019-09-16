Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Geride bıraktığımız hafta sert düşen altın fiyatları yatırımcılarını tedirgin etmişti. Altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını dile getiren uzmanlar, güvenli liman söyleminde birleşti. Ekonomi Guru olarak bilinen Mobius, 'Altına yönelim artacak. Ne fiyattan olursa olsun altın alın' diyerek yatırımların uzun vadede büyük getirisi olacağını belirtti. Körfez'deki Suudi Arabistan - İran gerilimine, ABD'nin savaş sözleri ile katılması suların ısınmasına neden oldu. Yaşanan gerilim kur fiyatlarını artırırken, altın fiyatları da gerilim sonucunda yükseldi Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 16 Eylül