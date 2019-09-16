Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Altın geride bıraktığımız haftayı sert düşüşle kapatırken, gram fiyatı 272 TL'ye kadar çekilmişti. Hafta sonu yaşanan Körfez gerilimi döviz kurlarını artırırken, altın fiyatları da sert yükseldi. Altın haftanın ilk işlem gününe 1,18 oranında artışla başladı. Altın ons fiyatı 1506 dolar seviyesine yükselirken, spot altın gram fiyatı ise yüzde 2'ye yakın artışla 277 TL'nin üzerine yerleşti. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 16 Eylül...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:48Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 15:55