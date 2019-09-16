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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Altın geride bıraktığımız haftayı sert düşüşle kapatırken, gram fiyatı 272 TL'ye kadar çekilmişti. Hafta sonu yaşanan Körfez gerilimi döviz kurlarını artırırken, altın fiyatları da sert yükseldi. Altın haftanın ilk işlem gününe 1,18 oranında artışla başladı. Altın ons fiyatı 1506 dolar seviyesine yükselirken, spot altın gram fiyatı ise yüzde 2'ye yakın artışla 277 TL'nin üzerine yerleşti. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 16 Eylül...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 15:55
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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Geride bıraktığımız hafta sert düşen altın fiyatları yatırımcılarını tedirgin etmişti. Altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını dile getiren uzmanlar, güvenli liman söyleminde birleşti. Ekonomi Guru olarak bilinen Mobius, 'Altına yönelim artacak. Ne fiyattan olursa olsun altın alın' diyerek yatırımların uzun vadede büyük getirisi olacağını belirtti. Körfez'deki Suudi Arabistan - İran gerilimine, ABD'nin savaş sözleri ile katılması suların ısınmasına neden oldu. Yaşanan gerilim kur fiyatlarını artırırken, altın fiyatları da gerilim sonucunda yükseldi Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 16 Eylül

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

16 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
275,93
276,14
%1,23

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
276,34
276,38
%1,55

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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.503,63
1.503,90
%0,94

  • 5
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Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın tam altın kaç para? Güncel altın fiyatları 16 Eylül

ÇEYREK ALTIN FİYATI
441,48
451,48
%1,23