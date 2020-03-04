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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası'nda emekli promosyon tutarı belli oldu. 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonu ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve tutarın ne kadar olacağı araştırılıyordu. Ziraat Bankası ile SGK arasında protokol bugün imzalandı. Bu gelişmelerin ardından ödeme tutarları belli oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:19
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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? SSK, SGK ve Bağkur'lu vatandaşların heyecanla beklediği emekli promosyon ödemelerinde tutarlar belli oldu. Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) banka promosyonu için bugün protokol imzaladı. SGK Başkan Vekili Yılmaz, ödeme tutarları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

EMEKLİLERİN PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375 ya da 450 lira promosyon ödüyor.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

● DENİZBANK: Maaşa göre 300, 375 veya 450 lira veriyor. Emekli getirene her kişi için 100 lira ödüyor.