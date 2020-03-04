Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası'nda emekli promosyon tutarı belli oldu. 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonu ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve tutarın ne kadar olacağı araştırılıyordu. Ziraat Bankası ile SGK arasında protokol bugün imzalandı. Bu gelişmelerin ardından ödeme tutarları belli oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





