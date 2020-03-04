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Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu ile ilgili bankalar yarışa girmişti. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların 2020 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki, 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek? Hangi banka daha fazla promosyon veriyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:11
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Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonunda son dakika gelişmesi yaşandı. 2017 yılında başlayan emekli promosyonu sözleşme süresi 2020'de sona ermiş, bu yıl ne promosyon tutarlarının ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki, emekli banka promosyonları ne zaman verilecek? 2020 banka promosyonları ne kadar? İşte cevaplar...

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Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

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Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

EMEKLİLERİN PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

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Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

● AKBANK: Maaşa göre 300, 375 ya da 450 lira promosyon ödüyor.

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Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

● DENİZBANK: Maaşa göre 300, 375 veya 450 lira veriyor. Emekli getirene her kişi için 100 lira ödüyor.