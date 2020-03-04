Son dakika: Bankalarda emekli promosyonu belli oldu! 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek?

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu ile ilgili bankalar yarışa girmişti. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların 2020 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki, 2020 emekli banka promosyonları ne zaman verilecek? Hangi banka daha fazla promosyon veriyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...