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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekilişi saat 11.00'de başladı. Kayseri'de yapılacak toplam 6 projeden Melikgazi ilçesine yapılacak konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kayseri'deki ikinci kura Melikgazi'de bugün gerçekleştiriliyor. Melikgazi kura çekilişi ile ilgili tüm detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik. Peki, TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 12:15
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