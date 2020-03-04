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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekilişi saat 11.00'de başladı. Kayseri'de yapılacak toplam 6 projeden Melikgazi ilçesine yapılacak konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kayseri'deki ikinci kura Melikgazi'de bugün gerçekleştiriliyor. Melikgazi kura çekilişi ile ilgili tüm detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik. Peki, TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 12:15
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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları açıklandı mı? Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesine kura heyecanı devam ediyor. Kayseri ilindeki ikinci kura bugün Melikgazi ilçesi için yapılıyor. 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları ve isim listesini merak ediyor. Peki, TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ Melikgazi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ KAYSERİ MELİKGAZİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

2020 TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekilişi saat 11.00'da başladı. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ KAYSERİ MELİKGAZİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin www.toki.gov.tr internet adresini açtıktan sonra "Satış&Duyurular" sekmesinin altında yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayın. Burada hak sahibine ait T.C. kimlik numarasını girdikten sonra kura sonuçları sorgulanabiliyor.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kayseri'de talep toplanan 6 projedeki 2 bin 600 konutun ilk kurası, Kocasinan'da 550 adet konut için 3 Mart'ta, Melikgazi'deki 700 konut için 4 Mart Çarşamba günü yapılıyor.

Kura çekimi, Sarıoğlan'da yer alan 230 konut 22 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Kayeri'deki diğer bölgelerde başvu sayısı az olduğu için hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek.

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TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.