Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak? Maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'nda alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemelerinin tarihini araştırıyor. 2020-2023 dönemi için SGK ile ilk protokol imzasını atan Ziraat Bankası, emeklilere 500-625-750 lira tutarında promosyon verecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 19:34Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 19:37