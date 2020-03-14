14 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak? Maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'nda alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemelerinin tarihini araştırıyor. 2020-2023 dönemi için SGK ile ilk protokol imzasını atan Ziraat Bankası, emeklilere 500-625-750 lira tutarında promosyon verecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 19:37
  • 1
  • 10
Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

Ziraat Bankası emekli promosyon ücretlerinin belli olmasının ardından, başvuru yapan emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 500-625-750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Başvurular şube, internet şubesinin yanı sıra ATM'lerden de yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • 2
  • 10
Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

2020 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Ziraat Bankası'nın emekli maaş müşterilerine sunduğu promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibarıyla faydalanabileceğinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. T.C. Kimlik numaranızı yazarak promosyon ödeme tarihinizi öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON SORGULAMA 2020 EKRANI

  • 3
  • 10
Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

PROMOSYON ATM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, şube, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. ATM'lerden ön onay verilmesi durumunda Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak başvurular gerçekleştirilebiliyor.

  • 4
  • 10
Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

SGK Başkan Vekili Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

  • 5
  • 10
Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.