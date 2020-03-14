Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı

Ziraat Bankası emekli promosyon ücretlerinin belli olmasının ardından, başvuru yapan emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 500-625-750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Başvurular şube, internet şubesinin yanı sıra ATM'lerden de yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...