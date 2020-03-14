iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

iPhone 25 dolar nasıl alınır? Apple'ın eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeme yapacağını açıklamasının ardından, ödemelerin ne zaman ve nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere iPhone eski modellerde yavaşlama oluyordu. Apple, eski model cihazlarında performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti. Bu gelişmelerin ardından Apple, eski modeller için müşterilerine 25 dolar ödeme yapacak. Peki, iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 19:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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