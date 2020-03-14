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iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

iPhone 25 dolar nasıl alınır? Apple'ın eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeme yapacağını açıklamasının ardından, ödemelerin ne zaman ve nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere iPhone eski modellerde yavaşlama oluyordu. Apple, eski model cihazlarında performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti. Bu gelişmelerin ardından Apple, eski modeller için müşterilerine 25 dolar ödeme yapacak. Peki, iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 19:05
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iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

iPhone 25 dolar nasıl alınır? Apple tarafından eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödemesi yapılıyor. 2017 yılında eski model cihazlarda "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul eden Apple şirketi, eski model iPhone müşterilerine 25 dolar ödeme yapacağını bildirmişti. Müşterilerin dava açmasının ardından avukatlar ile görüşen şirket, hatasını kabul ederek indirime gitti. Peki, iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

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iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

iPHONE 25 DOLAR NASIL ALINIR?

Teknoloji devi, hatasını kabul etmesinin arkasından batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirim yaptı. Fakat, bir çok kişi bu dönemde yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıkları için mağdur olduklarını öne sürdü ve tüketici avukatlarına başvurdu.

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iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

California merkezli Apple, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yoluna gitti ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydıyla 500 milyon dolara kadar ödeme yapma taahhüdünde bulundu.

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iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

Anlaşma kapsamında, müşteriler talepte bulunmaları durumunda şirketten 25 dolar iade alabilecek.

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iPhone 25 dolar nasıl alınır? 25 dolar hangi telefon modellerine verilecek? Ödemeler ne zaman, nasıl olacak?

ANLAŞMA HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu bulunan müşterilere 25 dolar iade yapılıyor.