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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziraat Bankası duyurdu! Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler... Ziraat Bankası duyurdu! Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri merak ediliyordu. arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemelerin Şubat ayında hesaplara yatacağını açıklamıştı. Son dakika açıklaması ile tarihler belli oldu. İşte, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 21:54
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçiye ödenecek mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan ilana göre mazot gübre desteği ödemeleri fiyatları arttı. Ödemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler için detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu Çiftçiye iki müjde birden...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL
Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL
Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL
Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL
Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.