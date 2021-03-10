Ziraat Bankası duyurdu! Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri merak ediliyordu. arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemelerin Şubat ayında hesaplara yatacağını açıklamıştı. Son dakika açıklaması ile tarihler belli oldu. İşte, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tarihler...