Milyonlarca çalışana müjde. Giderleri karşılanacak. Çalışma saatleri, maaş ve izinler için düzenlemeye gidiliyor. Koronaivüs salgını sonrasında evden çalışma sistemine geçen çalışanlar için yeni düzenleme gündeme geldi. Buna göre, "zorlayıcı sebepler" dışında, ancak karşılıklı sözleşmeyle uzaktan çalışmaya geçilebilecek, ilave sözleşme yapılması da yeterli olacak. İşin hibrit yapılması durumunda da sözleşme gerekecek. Sözleşmenin maddelerinde ise çalışma saatleri ve ücretlerin nasıl ödeneceği yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.