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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca çalışana müjde! Giderleri karşılanacak! Çalışma saatleri, maaş ve izinler... Milyonlarca çalışana müjde! Giderleri karşılanacak! Çalışma saatleri, maaş ve izinler...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 1 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Çalışan ve işveren için yeni sürecin yolu açıldı. Çalışanların çalışma saatleri ve ücretleri konusunda yeni düzenlemeye gidildi. Koronavirüs salgınının etkisini gösterdiği dönemde birçok iş yeri evde çalışma sistemini geçiş yaptı. Yayımlanan yönetmeliğe göre uzaktan çalışma için çalışan ve işveren arasında sözleşme yapılması gerekecek. Tüm giderlerin konu edindiği ve çalışma saatlerinin içinde yer alan düzenlemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 16:19
Milyonlarca çalışana müjde. Giderleri karşılanacak. Çalışma saatleri, maaş ve izinler için düzenlemeye gidiliyor. Koronaivüs salgını sonrasında evden çalışma sistemine geçen çalışanlar için yeni düzenleme gündeme geldi. Buna göre, "zorlayıcı sebepler" dışında, ancak karşılıklı sözleşmeyle uzaktan çalışmaya geçilebilecek, ilave sözleşme yapılması da yeterli olacak. İşin hibrit yapılması durumunda da sözleşme gerekecek. Sözleşmenin maddelerinde ise çalışma saatleri ve ücretlerin nasıl ödeneceği yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜM DETAYLAR YER ALACAK Yönetmeliğe göre, uzaktan çalışan, işin bir kısmını veya tamamını uzaktan çalışarak, yerine getiren kişi olacak. Uzaktan çalışma ilişkisi kurulabilmesi için yazılı olarak iş sözleşmesi yapılacak.
Bu sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.
Ayrıca çalışma mekanı düzenlenirken, gereken maliyetlerin nasıl karşılanacağına, çalışanla, işveren birlikte karar verecek. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin detaylar da iş sözleşmesinde belirtilecek.
ÇALIŞMA SAATLERİ YAZILACAK Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi de iş sözleşmesinde belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla, taraflarca, çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak. Uzaktan çalışmada, verilerin korunması amacıyla, işveren tarafından getirilen kurallara, çalışanın uyması da zorunlu olacak.