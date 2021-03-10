Marketler için flaş değişiklik! Çalışma saatleri için yeni genelge! BİM, A101 ve ŞOK bundan sonra...

Yeni normalleşme kararı sonrasında birçok alanda değişikliler yaşanmaya devam ediyor. Market çalışma saatlerinde yaşanan değişiklikler ise yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; işyerlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Çalışma saatleri ise illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli oluşuna göre değişikliğe gidildi. İşte, çalışma saatleri için yeni genelge! BİM, A101 ve ŞOK bundan sonra...