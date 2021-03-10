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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketler için flaş değişiklik! Çalışma saatleri için yeni genelge! BİM, A101 ve ŞOK bundan sonra... Marketler için flaş değişiklik! Çalışma saatleri için yeni genelge! BİM, A101 ve ŞOK bundan sonra...
Yeni normalleşme adımlarının atılmasının ardından mekanların ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilin valiliğine gönderilen "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişiklik oldu. Açıklamanın ardından vatandaşlar marketlerin yeni çalışma saatlerini sorgulamayı sürdürüyor. İllerin risk durumuna göre belirlenen yeni saat düzenlemesini haberimizde derledik. İşte, BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 20:52
Yeni normalleşme kararı sonrasında birçok alanda değişikliler yaşanmaya devam ediyor. Market çalışma saatlerinde yaşanan değişiklikler ise yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; işyerlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Çalışma saatleri ise illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli oluşuna göre değişikliğe gidildi. İşte, çalışma saatleri için yeni genelge! BİM, A101 ve ŞOK bundan sonra...
GALERİ DEVAM EDİYOR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.