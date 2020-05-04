Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuruları devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapan vatandaşların başvuru değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında temel ihtiyaçların karşılanması için sağlanan temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladılar. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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