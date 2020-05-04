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Haberler Galeri Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuruları devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapan vatandaşların başvuru değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında temel ihtiyaçların karşılanması için sağlanan temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladılar. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 13:33
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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi sonuçları açıklanmaya başladı. Kamu bankalarının sağladığı destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. 0,49 faizli destek kredisine nasıl başvuru yapılacağı ve sonuçların nasıl öğrenileceğine yönelik merak edilen sorulara haberimizden yanıt bulabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.