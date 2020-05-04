Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Dolarda hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6.98-6.99 bandında hareket eden dolar kuru, 1 Mayıs'ta 7 lirayı aştı. Dolar kuru 4 Mayıs'a 7.01 liradan başladı. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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