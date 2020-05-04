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Haberler Galeri Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Dolarda hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6.98-6.99 bandında hareket eden dolar kuru, 1 Mayıs'ta 7 lirayı aştı. Dolar kuru 4 Mayıs'a 7.01 liradan başladı. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:36
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Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu cuma günü düşük işlem hacmiyle 7 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, 4 Mayıs'a 7,01 seviyesinde başladı. Döviz kurlarında koronavirüse ilişkin haber akışı etkili oluyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mayıs güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İşte 4 Mayıs güncel döviz kurları:

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Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

EURO NE KADAR?

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Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

DOLAR NE KADAR?

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Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

YURT İÇİ PİYASALAR ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek.