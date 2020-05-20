Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan destek kredisine başvurular devam ediyor. 10.000 TL'ye varan destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için ayrıntıları haberimizde derledik. Vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için verilen destek kredisi şartları neler? Ziraat Bankası destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...