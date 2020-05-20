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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
Ziraat Bankası destek kredisi başvuruları devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. 1 Nisan'da başlayan devlet destekli kredi başvurularının ardından binlece vatandaş başvuru yaptı. 3.000 TL, 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL destek kredisi almak için başvuru yapanlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:00Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:05