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Haberler Galeri Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuruları devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. 1 Nisan'da başlayan devlet destekli kredi başvurularının ardından binlece vatandaş başvuru yaptı. 3.000 TL, 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL destek kredisi almak için başvuru yapanlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:05
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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan destek kredisine başvurular devam ediyor. 10.000 TL'ye varan destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için ayrıntıları haberimizde derledik. Vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için verilen destek kredisi şartları neler? Ziraat Bankası destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.