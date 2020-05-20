Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuruları devam ediyor. 10.000 TL'ye varan destek kredisine başvurular 1 Nisan'dan itibaren alınıyor. Koronavirüste vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için 36 ay vadeli her aynı taksitli destek kredisi veren Halkbank, başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Başvuru yapmak isteyenler ve sonuçlarını merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır? 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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