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Haberler Galeri Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuruları devam ediyor. 10.000 TL'ye varan destek kredisine başvurular 1 Nisan'dan itibaren alınıyor. Koronavirüste vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için 36 ay vadeli her aynı taksitli destek kredisi veren Halkbank, başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Başvuru yapmak isteyenler ve sonuçlarını merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır? 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:34
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Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 36 ay vadeli destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank'ın 0,49 faizli destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru sonuçlarının nasıl takip edileceğini merak ediyor. Halkbank tarafından destek kredisinin detayları açıklandı. Peki, Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.Halkbank 000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.