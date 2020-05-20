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Haberler Galeri Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

Son dakika... Yeni sigara fiyatları açıklandı. Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine yapılan artışın ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. British American Tobacco'nun ardından Philip Morris tarafından güncel sigara fiyatları listesi yayımlandı. Peki, sigara zammı ne kadar? JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı sigara fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 13:10
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Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu? Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. İlk olarak British American Tobacco (BAT) tarafınan açıklama geldi. Daha sonra Philip Morris tarafından yeni liste yayımlandı. Güncel sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, sigara zammı ne kadar? JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı sigara fiyat listesi...

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Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Mayıs itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL