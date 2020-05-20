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Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
Son dakika... Yeni sigara fiyatları açıklandı. Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine yapılan artışın ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. British American Tobacco'nun ardından Philip Morris tarafından güncel sigara fiyatları listesi yayımlandı. Peki, sigara zammı ne kadar? JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı sigara fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 20.05.2020 13:04Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 13:10