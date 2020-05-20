Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!

Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu? Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. İlk olarak British American Tobacco (BAT) tarafınan açıklama geldi. Daha sonra Philip Morris tarafından yeni liste yayımlandı. Güncel sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, sigara zammı ne kadar? JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı sigara fiyat listesi...