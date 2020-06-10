Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi desteği başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıklamıştı. Bu kapsamda orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların finansman desteğinin sağlanması için kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi verilmeye başlandı. 10.000 TL'ye varan destek kredisi için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Peki, Ziraat Bankası destekk redisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır?