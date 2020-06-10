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Haberler Galeri Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasına başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra krediler kolaylıkla kullanılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:33
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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi desteği başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıklamıştı. Bu kapsamda orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların finansman desteğinin sağlanması için kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi verilmeye başlandı. 10.000 TL'ye varan destek kredisi için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Peki, Ziraat Bankası destekk redisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır?

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.