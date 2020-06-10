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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasına başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra krediler kolaylıkla kullanılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi nasıl alınır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:33
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