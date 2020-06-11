Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için kamu bankaları tarafından sağlanan destek kredisi için başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Ziraat Bankası'nın destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi ile ilgili başvuru detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...