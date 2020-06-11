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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvuruları devam ediyor. Hane kalkı geliri 5.000 TL'nin altında olan bireysel müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla yüzde 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 16:11
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