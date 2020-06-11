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Haberler Galeri Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvuruları devam ediyor. Hane kalkı geliri 5.000 TL'nin altında olan bireysel müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla yüzde 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 16:11
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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için kamu bankaları tarafından sağlanan destek kredisi için başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Ziraat Bankası'nın destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi ile ilgili başvuru detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.