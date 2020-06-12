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Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
Son dakika haberi... Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın fiyatları, bu hafta düşüşe geçmişti. Burada fazla kalmayan altın yeniden yönünü yukarı çevirdi. Uzmalardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 09:14Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 09:21