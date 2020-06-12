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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

Son dakika haberi... Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın fiyatları, bu hafta düşüşe geçmişti. Burada fazla kalmayan altın yeniden yönünü yukarı çevirdi. Uzmalardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 09:21
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Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacak olması nedeniyle evlilik hazırlığında olan çiftler altın ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Düğün sezonunda en çok tercih edilen takı olarak dikkat çeken altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün Fed toplantısı sonrası tahvil alımlarının aynı şekilde devam edeceği ve faizlerin 2 sene daha düşük kalacağının anlaşılması üzerine altında alımlar arttı. Dün belirttiğimiz 1738 direncinin test edildiği altında bugün kar satışları görülebilir. Bu durumda 1721 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1700 ikinci destek olarak izlenebilir. Alımların devam etmesi halinde ise 1755 direnci hedeflenebilir.

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Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT!

Yeni normalle birlikte düğünlerin de başlayacağı dönemde düğünü olanlar ve altın borcu olanlar ne yapmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.