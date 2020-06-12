Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacak olması nedeniyle evlilik hazırlığında olan çiftler altın ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Düğün sezonunda en çok tercih edilen takı olarak dikkat çeken altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...