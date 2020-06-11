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Haberler Galeri Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank tarafından verilen temel ihtiyaç desteği kredisi için başvurular devam ediyor. Halkbank'ın 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere verilen temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı. Peki, Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:39
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Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3 kamu bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren 5.000, 7.500 ve 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvurular alınmaya başladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında verilen destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için detayları derledik. Peki, Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.