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Haberler Galeri Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi için başvurular alınıyor. 10 bin liraya varan kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya devam ediyor.. Ziraat Bankası tarafından kredi ödemeleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 13:46
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Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından 1 Nisan itibarıyla 10 bin TL'ye varan destek kredisi başvuruları başladı. Ziraat Bankası'ndan kredi çekmek isteyen vatandaşlar başvuru ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. 0,49 faizli destek kredisinin ayrıntıları belli oldu. Örnek ödeme tablosu ve başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kredi başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvuruların olumlu bulunması durumunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılacak.

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Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.