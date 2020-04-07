Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyesinde geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesinin öne çekildiği bildirilmişti. İkramiye ödemeleri SSK ve Bağkur emeklileri için 5 günde tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Peki, yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeler nereden, nasıl alınacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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