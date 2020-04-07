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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyesinde geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesinin öne çekildiği bildirilmişti. İkramiye ödemeleri SSK ve Bağkur emeklileri için 5 günde tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Peki, yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeler nereden, nasıl alınacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:12
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Mayıs ayında ödenmesi beklenen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında erken ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 12 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

SSK BAĞKUR EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?

Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.