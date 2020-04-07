Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

Halkbank destek kredisi ne zaman verilece? Halkbank tarafından 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar destek kredisi veriliyor. 1 Nisan itibarıyla başlayan başvuruların ardından vatandaşlar kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Başvurular, internet şubesi, mobil şu ve SMS aracılığıyla yapılıyor. Başvuru detaylarını sayfamızda derledik. Peki, Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 07.04.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 14:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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