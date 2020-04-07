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Haberler Galeri Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

Halkbank destek kredisi ne zaman verilece? Halkbank tarafından 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar destek kredisi veriliyor. 1 Nisan itibarıyla başlayan başvuruların ardından vatandaşlar kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Başvurular, internet şubesi, mobil şu ve SMS aracılığıyla yapılıyor. Başvuru detaylarını sayfamızda derledik. Peki, Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 07.04.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 14:06
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Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

Halkbank tarafından bireysel müşterilerinin temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli her aynı taksitle kredi desteği imkanı sunuluyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan itibarıyla başladı. 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

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Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.