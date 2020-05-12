12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Son dakika... Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi desteği ne zaman yatacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından sağlanan 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisine başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredilerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 11:40
  • 1
  • 10
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuruları devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında kamu bankaları tarafından 10.000 TL'ye varan destek kredisi veriliyor. 1 Nisan itibarıyla başvurular alınmaya başladı. Destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını tamamladıktan sonra kredilerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

  • 2
  • 10
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 10
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 10
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

  • 5
  • 10
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.