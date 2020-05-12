Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Son dakika... Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi desteği ne zaman yatacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından sağlanan 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisine başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredilerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...