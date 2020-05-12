Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

Son dakika... Emekli maaşları ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle emekli aylıklarının erken ödeneceği açıkladı. Bu gelişmelerin ardından maaşların hangi tarihte yatırılacağı araştırılıyor. Peki, bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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