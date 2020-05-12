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Haberler Galeri Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

Son dakika... Emekli maaşları ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle emekli aylıklarının erken ödeneceği açıkladı. Bu gelişmelerin ardından maaşların hangi tarihte yatırılacağı araştırılıyor. Peki, bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:03
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Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Bayram ikramiyelerini erkenden alan emekliler, bu seferde bayram öncesi aylıklarını erkenden alabilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Himetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödeme takvimini açıkladı. Peki, bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

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Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

BU AY EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kurlular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

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Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

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Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.