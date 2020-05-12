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Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?
Son dakika haberi... 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası hazırlanan sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon haneye 1000'er TL nakit desteği yapıldı. Daha sonra özellikle işsiz kalan vatandaşlara yönelik 3. faz ödemeler için başvurular alınmaya başladı. Peki, 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:07Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 11:13