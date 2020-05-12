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Haberler Galeri Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

Son dakika haberi... 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası hazırlanan sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon haneye 1000'er TL nakit desteği yapıldı. Daha sonra özellikle işsiz kalan vatandaşlara yönelik 3. faz ödemeler için başvurular alınmaya başladı. Peki, 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 11:13
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Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

Son dakika... Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ilk iki fazda 4,4 milyon kişiye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. Başvuru işlemlerini yapan vatandaşlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında da ödemeler başladı. Bu kapsamdaki ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu. Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık." dedi.

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Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?

3. FAZ ÖDEMELER BAŞLADI

1000 TL yardım alabilmek için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.