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Haberler Galeri Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan düşük faizli kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, kredi sonuçlarını açıklamaya başladı. Destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları bekleyeme başladılar. Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisinin detayları açıklandı. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 2020 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:30
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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası tarafından düşük faizli 6 ay ödemesiz 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL kredi desteği veriliyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için kredi detaylarını ahaber.com.tr olarak sayfamızda derledik. Ziraat Bankası tarafından krediler hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır? 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...

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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.