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Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan düşük faizli kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, kredi sonuçlarını açıklamaya başladı. Destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları bekleyeme başladılar. Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisinin detayları açıklandı. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? 2020 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:30
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