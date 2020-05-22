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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?
Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, bankalardan peş peşe kampanyalar açıklandı. Düşük faizli ve uzun vadeli bayram kredisi kampanyası sunan bankaların güncel fırsatlarını sayfamızda derledik. Bayram kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kampanyaları araştırıyor. Peki, 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi faiz oranları nedir?
Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:07
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