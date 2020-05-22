Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı bu yıl 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte bankların bayram kredisi kampanyaları araştırılmaya başlandı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli fırsat sunarken, bazı bankalar ise uzun vadeli kampanyalar sunuyor. Hangi bankaların bayram kredisi verdiği konusunda detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...