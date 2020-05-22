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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, bankalardan peş peşe kampanyalar açıklandı. Düşük faizli ve uzun vadeli bayram kredisi kampanyası sunan bankaların güncel fırsatlarını sayfamızda derledik. Bayram kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kampanyaları araştırıyor. Peki, 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi faiz oranları nedir?

Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:07
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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı bu yıl 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte bankların bayram kredisi kampanyaları araştırılmaya başlandı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli fırsat sunarken, bazı bankalar ise uzun vadeli kampanyalar sunuyor. Hangi bankaların bayram kredisi verdiği konusunda detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...

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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.

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Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.