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Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?
Halkbank 10.000 TL destek kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını sonarası açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin finansal açıdan desteklenmesi için verilen destek kredisine başvurular devam ediyor. Düşük faizli destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladılar. Peki, Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:49
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