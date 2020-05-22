Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

Halkbank destek kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için kamu bankaları tarafından destek kredisi veriliyor. Halkbank'ın 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapmak isteyenler ve sonuçları bekleyenler için son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur? İşte cevaplar...