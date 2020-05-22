22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

Halkbank 10.000 TL destek kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını sonarası açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerin finansal açıdan desteklenmesi için verilen destek kredisine başvurular devam ediyor. Düşük faizli destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladılar. Peki, Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 17:49
  • 1
  • 14
Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

Halkbank destek kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için kamu bankaları tarafından destek kredisi veriliyor. Halkbank'ın 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapmak isteyenler ve sonuçları bekleyenler için son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur? İşte cevaplar...

  • 2
  • 14
Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 14
Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

  • 4
  • 14
Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

  • 5
  • 14
Halkbank 6 ay ertelemeli destek kredisi başvuru ve sorgulama! Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman belli olur?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.