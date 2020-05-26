Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

Ziraat Bankası 0,49 faizli destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarnın karşılanması için verilen krediler hesaplara yatmaya başladı. 1 Nisan'da başlayan kredi imkanından faydalanmak isteyen vatadanşlar başvurularını gerçekleştiriyor. Henüz başvurularını yapamayanlar ve başvurularını takip etmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?