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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuruları devam ediyor. Düşük faizli 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, şubeye gitmeden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Söz konusu destek kredisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Şartlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:34
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