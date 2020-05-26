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Haberler Galeri Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuruları devam ediyor. Düşük faizli 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, şubeye gitmeden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Söz konusu destek kredisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:34
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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

Ziraat Bankası 0,49 faizli destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarnın karşılanması için verilen krediler hesaplara yatmaya başladı. 1 Nisan'da başlayan kredi imkanından faydalanmak isteyen vatadanşlar başvurularını gerçekleştiriyor. Henüz başvurularını yapamayanlar ve başvurularını takip etmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları öğrenme ekranı! 10.000 TL destek kredisi başvuru şartları

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.