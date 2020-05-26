Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisine yeni zamlar yolda! 2020 emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Yılda iki kez maaşları zamlanan emekliler, Temmuz zammının ne kadar olacağını şimdiden merak etmeye başladılar. Mayıs enflasyon verileri ile zam için tablo daha da netleşecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri öncesinde emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 2020 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...