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Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Henüz Temmuz zammı belli olmasa da, enflasyon verilerine göre zam tahminleri de belirgin hale geliyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 13:30
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Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
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Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
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Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
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Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
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Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?