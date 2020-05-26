26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Henüz Temmuz zammı belli olmasa da, enflasyon verilerine göre zam tahminleri de belirgin hale geliyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 13:30
  • 1
  • 13
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisine yeni zamlar yolda! 2020 emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Yılda iki kez maaşları zamlanan emekliler, Temmuz zammının ne kadar olacağını şimdiden merak etmeye başladılar. Mayıs enflasyon verileri ile zam için tablo daha da netleşecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri öncesinde emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 2020 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

  • 2
  • 13
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Bayram ikramiyeleri ve bu ay maaşlarını erken alan emekliler için Temmuz zam ayı olacak.

  • 3
  • 13
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

  • 4
  • 13
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

EN ÇOK 6 BİN 294 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 0.76, Haziran için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.41 olacak.

  • 5
  • 13
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Takvim'in haberine göre, SSK ve Bağ- Kur'luların gelirlerde 265,87 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 294 lira 59 kuruşa çıkacak.