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Haberler Galeri Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında bireysel müşterilerin finansal açıdan desteklenmesi için verilen destek kredisi için başvuru süreci devam ediyor. Ziraat Bankası'nın temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 14:17
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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 10.000 TL'ye varan destek kredisi için başvuru nasıl yapılır? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ekonomoik önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi için başvurular alınıyor. Ziraat Bankası'nın destek kredisine başvuru yapmak isteyen ve başvuru sonuçlarını merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.