Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 10.000 TL'ye varan destek kredisi için başvuru nasıl yapılır? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ekonomoik önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi için başvurular alınıyor. Ziraat Bankası'nın destek kredisine başvuru yapmak isteyen ve başvuru sonuçlarını merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...