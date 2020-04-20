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BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bakliyat ürünleri dikkat çekiyor. Şarküteri ve çikolata çeşitleri de salı gününe damga vuracak ürünler arasında listelendi. Peki, salı günü indirimleri neler? BİM müşterilerini hangi sürprizler bekliyor? İşte BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:48
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