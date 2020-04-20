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Haberler Galeri BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bakliyat ürünleri dikkat çekiyor. Şarküteri ve çikolata çeşitleri de salı gününe damga vuracak ürünler arasında listelendi. Peki, salı günü indirimleri neler? BİM müşterilerini hangi sürprizler bekliyor? İşte BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:48
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BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

21 Nisan BİM kataloğunda hangi ürünler var? Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler listesini müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta çeşit çeşit ürünlere raflarda yer verecek. Gıda ürünlerinin yer aldığı kataloğun detayları merak edilmeye başlandı. 21 Nisan BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM marketlerde salı günü hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 21 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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  • 30
BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

Vakfıkebir Tereyağı

• 1 kg

  • 3
  • 30
BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

Yurdum Domates Salçası

• 1500 g

  • 4
  • 30
BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

Yurdum
Acı/Tatlı Biber Salçası

• 1500 g

Yurdum
Domates Salçası Teneke

• 4500 g

  • 5
  • 30
BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

Tat Domates Salçası

• 830 g