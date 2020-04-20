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Haberler Galeri Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

Halkbank 10.000 TL'ye varan düşük faizli kredi desteği sağlıyor. Halkbank tarafından hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Halbank'ın destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Peki, Halkbank 10.000 TL 6 ay ödemesiz destek kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 14:31
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Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

Halkbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Halbank'ın 5.000, 7.500 ve 10.000 TL temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Halkbank tarafından 1 Nisan'da başlatılan başvuruların sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başvuru ve başvuru sonuçların ile ilgili detayları sizler için araştırdık. Peki, Halkbank 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

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Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

HALKBANK 6 AY ERTELEMELİ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.