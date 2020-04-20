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Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
Halkbank 10.000 TL'ye varan düşük faizli kredi desteği sağlıyor. Halkbank tarafından hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Halbank'ın destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Peki, Halkbank 10.000 TL 6 ay ödemesiz destek kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 14:31
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