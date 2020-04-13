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Haberler Galeri Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3 kamu bankasının başlattığı temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da başatılan başvuruların sonuçları açıklanmaya başladı. Ziraat Bankası destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:43
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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman yatar? Ziraat Bankası düşük faizli 6 ay geri ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Söz konusu destek kredisine başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi sonuçlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.