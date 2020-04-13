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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3 kamu bankasının başlattığı temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da başatılan başvuruların sonuçları açıklanmaya başladı. Ziraat Bankası destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:43
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