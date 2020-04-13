Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi desteği sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıklamıştı. Bu kapsamda orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların finansman desteğinin sağlanması için kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi verilmeye başlandı. 1 Nisan'dan itibaren başlayan başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Peki, Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...