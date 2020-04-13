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Haberler Galeri Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları açıklanıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasını başlatan VakıfBank, başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Bu destek kredisiniden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:05
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Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi desteği sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıklamıştı. Bu kapsamda orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların finansman desteğinin sağlanması için kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi verilmeye başlandı. 1 Nisan'dan itibaren başlayan başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Peki, Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

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Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

VAKIFBANK 6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank destek kredisi sonuçları açıklanmaya başladı. Kredi başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvuruların olumlu bulunması durumunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılacak.

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Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

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Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

Başvuruların olumsuz bulunması durumunda da ayrıca bilgilendirme yapılacak.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

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Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan Vakıfbank müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasına başvurular başladı.

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