HaberlerGaleriVakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları açıklanıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasını başlatan VakıfBank, başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Bu destek kredisiniden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:55Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:05