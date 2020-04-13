HaberlerGaleriHalkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. 1 Nisan'da başlayan başvuruların sonuçlarını açıklanmaya başladı. Halkbank kredisine başvuran vatandaşlar sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:21Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:26