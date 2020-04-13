Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. 1 Nisan'da başlayan başvuruların sonuçlarını açıklanmaya başladı. Halkbank kredisine başvuran vatandaşlar sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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