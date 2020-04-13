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Haberler Galeri Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. 1 Nisan'da başlayan başvuruların sonuçlarını açıklanmaya başladı. Halkbank kredisine başvuran vatandaşlar sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:26
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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 10 bin TL'ye varan düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Halkbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan yüzde 0,49 faiz oranında verilen kredilere başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan destek kredisinin sonuçlrarı açıklanmaya başladı. Peki, Halkbank 10000 TL kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

KREDİ NASIL ÇEKİLECEK?

Kredi tutarınızı; şubeye gitmeden Bank24'lerde yer alan Kartsız İşlem menüsündeki "Bireysel Destek Kredisi Çekme" seçeneğiyle ya da banka kartınızla Para Çekme menüsünden dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.