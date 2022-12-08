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Haberler Galeri Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Mevcut parasını durduğu yerde katlamak isteyenler bankaların mevduat hesaplarına yöneliyorlar. Her bankanın kendi mevduat sisteminde farklı faiz oranları bulunmaktadır. Elindeki nakitini mevduat hesabında değerlendirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Ziraat Bankası mevduat hesabı fazi oranları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:49
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Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri ne kadar sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar mevcut olan nakitlerini mevduat hesaplarında değerlendirerek katlamanın yolunu araştırıyor. Peki Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faiz oranları kaç? 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL'ye kaç para kazanırım?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZLERİ İLE KAÇ PARA KAZANIRIM?

Tutar: 60.000

Vade Sonu Tutarı: 60.874,52

Faiz Oranı: % 17,50

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Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Tutar: 65.000

Vade Sonu Tutarı:65.947,40

Faiz Oranı:% 17,50

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Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Tutar: 70.000

Vade Sonu Tutarı: 71.020,27

Faiz Oranı: % 17,50

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Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Tutar: 75.000

Vade Sonu Tutarı: 76.093,15

Faiz Oranı: % 17,50