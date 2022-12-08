Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri! 60 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL ve 90 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Mevcut parasını durduğu yerde katlamak isteyenler bankaların mevduat hesaplarına yöneliyorlar. Her bankanın kendi mevduat sisteminde farklı faiz oranları bulunmaktadır. Elindeki nakitini mevduat hesabında değerlendirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Ziraat Bankası mevduat hesabı fazi oranları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri ne kadar?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL