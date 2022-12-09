NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı Niğdeliler tarafından araştırılmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını merak ve heyecanla bekliyorlar. Peki Niğde TOKİ isim listesi açıklandı mı? Niğde, Bor, Çamadı, Çiftlik, Merkez kuraları sonuçlandı mı?