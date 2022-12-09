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Haberler Galeri NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı Niğdeliler tarafından araştırılmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını merak ve heyecanla bekliyorlar. Peki Niğde TOKİ isim listesi açıklandı mı? Niğde, Bor, Çamadı, Çiftlik, Merkez kuraları sonuçlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:59
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NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla devam etmekte. 9 Aralık günü saat 10:00'da kura çekimi başlayacak Niğde'de toplam 4 ilçede inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlenecek. Peki Niğde TOKİ isim listesi açıklandı mı? Niğde, Bor, Çamadı, Çiftlik, Merkez kuraları sonuçlandı mı? İşte TOKİ Niğde isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Niğde TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ NİĞDE YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

TOKİ NİĞDE HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

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NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

*BOR

*ÇAMARDI

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NİĞDE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ | BOR, ÇAMADI, ÇİFTLİK, MERKEZ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2+1, 3+1 ev hak sahipleri..

*ÇİFTLİK

*MERKEZ

*MERKEZ AKTAŞ